Boer Hans stuurt Margriet naar huis, zij maakt nog net geen vreugdedansje

Hans met zijn loges (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

De eerste loge van dit Boer zoekt Vrouw-seizoen is naar huis gestuurd en wel door onze eigen boer Hans. Toch vloeiden de tranen niet in Strijbeek, maar heel ergens anders. Het was de uitzending weer wel. Onze BzV-watcher Steffi heeft zich in ieder geval kostelijk vermaakt.

Jacky Goossens Geschreven door

Het ging bepaald niet over koetjes en kalfjes bij boer Hans en zijn drie vrouwen: Dinie, Annette en Margriet. Maar ja, zo verzuchtte de boer, ze hebben nu eenmaal allemaal een ‘rugzakje’. Dat van Margriet werd zondagavond ingepakt. Opgelucht vertrok ze. Na de performance van ‘het baasje’ in de paardenweide wist ze genoeg. Steffi: "Het vertrek van Margriet zag je vorige week al aankomen. Het past gewoon niet. Hij is echt een superlieve, hardwerkende man, maar wel een beetje van de oude stempel. Daarom heeft Dinie misschien ook haar twijfels, terwijl zij volgens mij zijn favoriet is. Toch denk ik dat het wel goed komt en dat hij beter tot zijn recht komt nu er nog maar twee vrouwen zijn.”

Bij Hans in de woonkamer (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

In Drenthe begint het wat te schuren tussen de vrouwen onderling. Boer Evert zei goed te zijn in het oppikken van signalen, maar of hij dit doorheeft? Cora haalde een paar keer venijnig uit naar Maud. En vertelde in tranen hoe die alle aandacht opeist, met haar flauwekul over de handen van Evert. De rustige Nans houdt zich mooi op de vlakte. “Maud is gewoon de ster van de show”, vindt Steffi. “Ze is zichzelf, vastberaden, positief, vrolijk en heel eerlijk. Op de een of andere manier zie ik haar daar helemaal wonen. Ze kan echt een verrijking worden in het leven van Evert." Bij Cora zou het afgunst kunnen zijn, denkt onze BzV-watcher. "Ik heb wel met d’r te doen hoor, want ik voorspel dat ze het niet gaat worden. En Nans kan er altijd nog met broer Koop vandoor, haha."

Maud pakt een fyiek momentje met Evert (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

De uitgesproken Friese boer Jouke mag zich dan 'vrij snel storen aan mensen', tot nu toe heeft hij het met zijn drie loges Karlijn, Lotte en Marion erg gezellig, ook als ze in alle vroegte in de stal aan het werk zijn. Maar waar blijft het vuurwerk? Steffi: "Er gebeurt inderdaad niet zo heel veel daar. Maar hij moet volgende week gaan kiezen en dan zet ik voorlopig toch in op Lotte en onze Brabantse Karlijn. Lotte blijft sowieso, zij lijkt toch net iets meer dan de anderen voor een sprankeltje te zorgen bij hem."

Jouke in gesprek met zijn drie loges (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

Bij boer Rob in Gelderland gebeurde juist van alles. De aanvankelijk flirterige Wendy gooide het ineens over een andere boeg met een kritische vraag over zijn luisterend vermogen. Bam! Die kwam binnen bij de Gelderse fruitteler. Ze raakte een gevoelige snaar. Waarop ‘pleaser’ Rob zijn gitaar er maar bij pakte voor een muzikaal optreden. Om de drie vrouwen vervolgens bij het naar bed gaan lekker in te stoppen. De drie pakkerds kregen ze er gratis en voor niets bij. Steffi denkt hier wel wat van. "Toen hij ging zingen ben ik naar de wc gegaan, dit soort dingen trek ik echt niet. Volgens mij kwam het ook alleen bij Sonja binnen. Maar ja, je hebt er ook maar één nodig natuurlijk. En dat hele bedritueel? Wat zal ik ervan zeggen. Daarom val ik niet op types als Rob, laat ik het daar bij houden. Het wordt nog interessant daar."

Rob treedt op voor zijn vrouwen (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

Van de drie mannen van de Limburgse schapenhouder Janine speelt Michiel het spel tot nu toe het slimst door zijn momentjes met haar te pakken, maar of dat iets oplevert? De Friese Sander heeft een beetje het nakijken terwijl Christiaan iets heel anders in de strijd gooit: zijn spierballen. Steffi: "Ik werd er behoorlijk door afgeleid, haha, net zoals bij Roel destijds. Dus het lijkt me dat Janine het ook gezien moet hebben. Christiaan komt wat meer in beeld en ik zie het wel zitten met hem. De aanpak van Michiel zou namelijk wel eens averechts kunnen gaan werken. De Fries wordt volgende week, denk ik, naar huis gestuurd.”