73-jarige vrouw mishandeld door verwarde man, ook hondje aangevallen

Beeld: Google Maps.

Een verwarde man heeft maandagochtend in Tilburg in het Wandelbos twee oudere vrouwen aangevallen. Een vrouw van 73 jaar kreeg een klap van de man. In het tweede geval moest het hondje van een vrouw van 82 jaar het ontgelden.

Sandra Kagie Geschreven door

Het beestje werd door de man geschopt. Ook schopte hij tegen de rollator waarmee de 82-jarige liep. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om twee willekeurige slachtoffers. De politie is rond half drie nog op zoek naar de man. Hij zou mogelijk onder invloed zijn. Signalement verspreid

Het gaat om een lichtgetinte man van rond de dertig jaar met kort zwart haar. Hij draagt een groen/wit camouflagejack en is zo'n 1 meter 70 lang. De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen.