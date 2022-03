Auto rijdt dwars door een hek en ramt opvang voor dementerende ouderen

Foto: SK-media / SQ Vision.

Een man heeft maandagmiddag rond kwart over een met zijn auto het pand van het Stoofhuis in Grave geramd. Het Stoofhuis is een opvang voor dementerende ouderen.

Sandra Kagie Geschreven door

De man reed volgens een 112-correspondent dwars door een hekwerk en kwam aan de Hengel in Grave tegen het pand tot stilstand. Er raakte volgens de correspondent niemand gewond. Wel zijn de bestuurder en de bewoners van het Stoofhuis flink geschrokken. De man zou de parkeerplaats zijn opgereden waarna het misging. Op foto's is te zien dat het pand behoorlijk ontwricht is. Waardoor het misging, is niet duidelijk.