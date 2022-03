Auto rijdt dwars door een hek en ramt tehuis voor ouderen met dementie

Foto: SK-media / SQ Vision.

Een man heeft maandagmiddag rond kwart over een met zijn auto de gevel van het Stoofhuis in Grave geramd. Het Stoofhuis is een tehuis voor ouderen met dementie. Bewoners maar ook de bestuurder zijn flink geschrokken van het voorval.

Sandra Kagie Geschreven door

De man reed dwars door een hekwerk en kwam aan de Hengel in Grave tegen het pand tot stilstand. Er raakte niemand gewond, het pand is behoorlijk ontwricht. Een buurtgenoot komt even kijken en ziet de ravage: "Gelukkig zat er niemand op het bankje daar voor de gevel. Want daar zitten heel vaak mensen met mooi weer." Een omstander die de bestuurder kent, vertelt dat hij vermoedelijk per ongeluk op het gas heeft getrapt in plaats van op de rem toen hij zijn auto parkeerde. Ook de bestuurder was erg geschrokken, hij heeft geen lichamelijk letsel maar is wel in shock, weet de omstander te melden.

