Alle vogeltjes bouwen een nestje, soms zelfs van hondenhaar

De lente is de tijd voor het bouwen van vogelnestjes. En niet alleen met takjes en stukjes stro. In een bijzonder filmpje dat in een Brabantse achtertuin is gemaakt, is te zien hoe een koolmeesje niet genoeg kan krijgen van een borstel vol met hondenhaar die er is blijven liggen. Boswachter Frans Kapteijns is niet verbaasd.

"Veel vogels zijn in de lente gek op hondenhaar", vertelt Frans Kapteijns bij het zien van het filmpje. "De hond is geborsteld en het koolmeesje, één van de slimste vogeltjes, heeft die borstel al lang gezien met het haar er in. Dan gaan ze kijken of het wat is en als het bruikbaar is dan verwerken ze dat in hun nest."

"Het zijn vooral vogels die in de steden en dorpen wonen die dit doen", vertelt de boswachter van onze populaire rubriek Stuifmail. "Dit koolmeesje weet precies waar mensen wonen én dus ook waar wat te halen valt. Ze zijn constant op onderzoek uit en scannen voortdurend de omgeving. Hondenhaar is nu enorm populair bij dit soort vogeltjes."

"In de bossen waar geen hondenhaar voorradig is wordt vooral mos gebruikt om de nestjes te bekleden. Plukjes mos kom je nu ook heel veel tegen op de bospaden. Dat is mos wat ze van de bomen hebben geplukt en onderweg hebben verloren."