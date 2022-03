Okapi-baby Dex ziet het levenslicht in de Beekse Bergen en dat is bijzonder

Safaripark Beekse Bergen mag weer beschuit met blauwe muisjes uitdelen. In het park is afgelopen vrijdag een okapi ter wereld gekomen, een in het wild bedreigde soort. De jongen heeft de naam Dex gekregen en het gaat erg goed met hem, vertelt zoölogisch manager Martin van Hees.

Dat er in een dierenpark een okapi wordt geboren, is bijzonder. De okapi is een bedreigde diersoort. "Wij zijn erg blij dat we met de komst van Dex kunnen bijdragen aan het behoud van deze in de natuur bedreigde diersoort", zegt Van Hees.

De kleine Dex is na een draagtijd van zo'n vijftien maanden geboren. Het publiek zal de kleine okapi nog niet meteen te zien krijgen, want het diertje blijft nog even onder de vleugels van moeder Abeni.

In Beekse Bergen wonen nu in totaal vijf okapi's. Voor moeder Abeni en vader Zukuma is de kleine Dex het derde jong. Het eerste okapi-jong was Zaïre, daarna kwam Guus. Zaïre verhuisde twee jaar geleden naar de Zoo in Antwerpen, vanwege een internationaal fokprogramma. Ook broer Guus verhuist hiervoor binnenkort naar een andere dierentuin.