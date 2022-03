Basisschool haalt 'waanzinnig bedrag' van 50.000 euro op voor Oekraïne

Bijna 50.000 euro: dat is het aanzienlijke bedrag dat een basisschool uit Eindhoven met een sponsorloop inzamelde voor hulp aan Oekraïne. ‘Een waanzinnig bedrag’, zo schrijft de school ’t Slingertouw zelf op haar website. Het geld gaat naar giro 555.

De kinderen moesten een stuk rennen en lieten zich sponsoren door familie, vrienden en bekenden. Vader Martijn Smulders is enthousiast over het eindresultaat. "Ik was verrast!"

Zijn dochter Sanne (11) uit groep 7 haalde 40 euro op. “In het park in Meerhoven was een parcours uitgezet. Daar heeft ze een aantal rondes gelopen. Ze vond het leuk om te doen. In groep 7 en 8 hebben ze wel door wat er in de wereld speelt. Ze snappen wel dat dit geen gymles is..”

Op de twee locaties van de school zitten in totaal 940 kinderen. “Als elke kind rond de vijftig euro ophaalt, haal je zo’n bedrag wel,” zegt vader Martijn.

De school laat weten dat ze trots zijn. “Wat zijn we blij dat we als wereldburgers zo ons steentje hebben kunnen bijdragen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.”