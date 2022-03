Mariëlle verzorgt spoedhuwelijken en helpt mensen aan een mooie herinnering

Miranda en Patrick met hun twee zoons worden getrouwd door Mariëlle (foto: Danny Fotografie).

Vaak gaat er een maandenlange voorbereiding aan vooraf, maar sommige huwelijken hebben haast. Als een van de twee partners ernstig ziek is en gaat overlijden bijvoorbeeld. Dan kan er een spoedhuwelijk worden voltrokken. Mariëlle Jongmans werkt voor Make-A-WeddingWish en helpt stellen om toch nog supersnel te trouwen.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis werd twee weken geleden zo'n huwelijk voltrokken. De bruid werd met ernstige klachten opgenomen tijdens haar trouwdag. Er moest veel geregeld worden om te kunnen trouwen, maar het lukte. Drie dagen later overleed ze. Zulke spoedhuwelijken zijn in Tilburg zo'n keer vijf tot tien keer per jaar nodig volgens de gemeente. Mariëlle Jongmans is Bijzonder Ambtenaar van de Burgelijke Stand (BABS) en kent dit soort situaties maar al te goed. Naast haar tv-huwelijken voor Married at First Sight en vele normale bruiloften, doet ze via de stichting Make-A-WeddingWish ook spoedhuwelijken.

Zo trouwde ze afgelopen zomer Patrick en Miranda uit Tilburg. "Miranda was terminaal ziek en voor het overlijden had het stel slechts één wens: ze wilden trouwen." Een vriendin meldde ze aan bij de stichting, en een aantal dagen later werden ze met hulp van Stichting Ambulancewens buiten voor hun eigen flat getrouwd. Zo snel een rechtsgeldig huwelijk voltrekken is lastig. Zo moet de locatie een 'huis der gemeente' worden, zoals een stad- of gemeentehuis dat al zijn. "Normaal duurt het minimaal twee weken om dat aan te vragen voor een andere locatie", vertelt Mariëlle. En dan is er de extra voorwaarde dat er zes getuigen nodig zijn. Ziekenhuizen zijn volgens Mariëlle inmiddels bekend met spoedhuwelijken en maken er vaak wat moois van. "Er worden dan vlaggetjes opgehangen en bloemen geregeld."

En dat zijn niet de enige uitdagingen tijdens een spoedhuwelijk. "Vaak is er niet eens tijd om trouwringen te regelen, daarom heb ik altijd geluksarmbandjes mee." Er moet veel geïmproviseerd worden, maar alles wordt geregeld door de mensen van de stichting. Patrick en Miranda hadden al langer plannen om te trouwen. "Alleen Miranda haar situatie verslechterde ineens en toen moesten we snel schakelen”, blikt Mariëlle terug. Er werd snel een trouwdag op poten gezet, inclusief een fotograaf en een frietkar voor het diner. “Het was een echt liefdevol verhaal,” vertelt Mariëlle. "Ze ontmoetten elkaar op de Tilburgse kermis en zijn sindsdien 25 jaar samen geweest." Dat Mariëlle dat weet, is uitzonderlijk. Want voor kennismakingsgesprekking is meestal geen tijd als er een spoedhuwelijk wordt voltrokken. Miranda overleed enige tijd nadat ze met Patrick was getrouwd.

