Marc (16) gaat 24 uur skeeleren voor Oekraïne: 'Klasgenoten vinden me gek'

In totaal wil Marc zo'n 300 kilometer skeeleren (foto: privé)

Het was al een hele poos geleden dat Marc Chavardès uit Bergen op Zoom op skeelers had gestaan. Vrij ambitieus dus, dat hij later deze week vierentwintig uur lang op skates gaat rijden. Daarmee hoopt hij zoveel mogelijk geld op te halen voor vluchtelingen uit Oekraïne. "Ik voel al wat gezonde spanning."

Sven de Laet Geschreven door

Een week of drie geleden begon het plannetje te borrelen, vertelt de 16-jarige gymnasiast. "Ik doe fanatiek aan atletiek, dus wilde eerst een dag lang hardlopen. Dat bleek alleen wat te belastend voor mijn lichaam. En 24 uur fietsen was al gedaan. Je wilt wel uniek zijn, dus toen werd het skeeleren." Toen die knoop eenmaal was doorgehakt, kon het grote plannen beginnen. "Eerst ben ik naar mijn conrector geweest met de vraag of school iets kan betekenen. Het zou top zijn als er straks wat scholieren meerijden aan het begin en eind. Daarna heb ik mijn topsportbegeleider gevraagd of hij me kan begeleiden tijdens de tocht met de juiste voedings- en rustschema's."

"Mijn moeder zei wel dat ik goed op mezelf moet letten."

Toen iedereen enthousiast reageerde, hoefde Marc nog maar twee mensen op de hoogte te stellen. "Mijn ouders. Daar heb ik bewust mee gewacht tot ik alles geregeld had. Dan konden ze geen nee zeggen." Al waren die zorgen achteraf nergens voor nodig. "Natuurlijk zei mijn moeder dat ik goed op mezelf moet letten. Maar ze vonden het eigenlijk meteen een supergoed idee." De afgelopen weken heeft Marc al heel wat uren doorgebracht op wieltjes. "Ik ben begonnen met een tochtje van twintig kilometer en dat is inmiddels uitgebouwd naar de vijftig." Een behoorlijke rit, maar een schijntje in vergelijking met wat hem te wachten staat. "Ik mik straks op zo'n driehonderd kilometer."

"Het geheime ingrediënt: Haribo-snoepjes. Daar blijf je van wakker."