Eric bedacht het woord 'wiebelziel' en dat komt nu in de Van Dale

"Mijn leven is volbracht", lacht schrijver Eric Alink uit Den Bosch. Het door hem bedachte woord 'wiebelziel' is namelijk opgenomen in de gedrukte versie van De Dikke van Dale. Al is de betekenis volgens hem wel een tikje verdraaid.

Want wat betekent 'wiebelziel' nou precies? "Ik kwam er op in de zomer van 2015", vertelt Eric in Brabant Vandaag. "Toen liep ik mee met personeel in de bemoeizorg. Zij komen in actie als mensen geestelijk van het pad zijn, maar zorg mijden. Die verschansen zich dan met te veel drank en troep in huis. Ik zocht een woord dat recht doet aan de ellende van die mensen."

Zo werd het nieuwe woord geboren. En nu, bijna zeven jaar later, is het ook daadwerkelijk onderdeel van de Nederlandse taal. Alhoewel... "Volgens de Van Dale, is een wiebelziel 'iemand die de kluts kwijt is'. Maar dat is wat te lichtvoetig. Als je na een toiletbezoekje in een restaurant niet meer weet of je tafeltje links of rechts was, dán ben je even de kluts kwijt."