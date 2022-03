Ruim een derde van de Brabantse raadsleden is vrouw

Er komen steeds meer vrouwen bij in de gemeenteraad. Ook in Brabant is inmiddels meer dan een op de drie gemeenteraadsleden een vrouw. Dit blijkt uit de cijfers die de Stichting Stem op een Vrouw bekend heeft gemaakt.

Er een paar Brabantse gemeentes op. Zo hebben de Den Bosch, Heusden, Best, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre er flink wat vrouwen bijgekregen: rond de 40 procent van de raadsleden is vrouw. Terwijl deze gemeenten vóór de verkiezingen nog rond de twintig of dertig procent zaten.

Steenbergen en Reusel- De Mierden hebben van alle Brabantse gemeenten juist de minste vrouwen in de raad. Daar is het percentage rond de tien procent. Dat komt neer op slechts twee vrouwen.

Meer dan de helft vrouw

De grootste uitschieter is de gemeente Etten-Leur. Na de gemeenteraadsverkiezingen zouden daar zelfs meer vrouwen dan mannen in de raad komen. Uiteindelijk is er vanwege gezondheidsproblemen nog geruild met een man. Maar toch een hartstikke mooie verdeling, vindt Kim van Drongelen.

Zij is al zo'n tien jaar raadslid bij de gemeente Etten-Leur. “Vrouwen hebben een hele andere kijk op dingen. Zo zijn wij vaak wat meer familiegericht. Of de kinderen nog naar een goede zwemles of nette speeltuintjes kunnen gaan, dat wordt door vrouwen eerder aangekaart dan door mannen”, is haar ervaring.

Leeftijdsverdeling

Nog belangrijker dan een goede man-vrouwverhouding is een goede leeftijdsverdeling vindt Kim. “Jonge mensen leven meer in de korte termijn problemen en kijken hier anders naar dan mensen die al jaren in de gemeenteraad zitten. Ook hebben zij natuurlijk als jonge werkers andere belangen dan gepensioneerde mensen”, vertelt de raadslid.

Wie binnenkort ook in diezelfde gemeenteraad komt te zitten, is Djuna Maes. Zij vertegenwoordigt GroenLinks en PvdA. “Samen met mijn partij is er besloten om juist vanwege de verhoudingen een vrouw als lijstrekker te kiezen. Het moet eigenlijk ook niet bijzonder zijn dat er zoveel vrouwen in een gemeenteraad zitten”, vindt het kersverse gemeenteraadslid.

Benieuwd hoeveel vrouwen er in jouw gemeenteraad komen te zitten? Hieronder staat het aantal vrouwen per gemeente.