Dit kan PSV verwachten van Van Nistelrooij: ‘Ik heb een eigen visie’

Dat Ruud van Nistelrooij trainer gaat worden van PSV 1 lijkt een kwestie van tijd. De Geffenaar staat dit seizoen voor het eerst op eigen benen maar benadrukt dat hij al een eigen voetbalvisie heeft. Een korte impressie van wat PSV kan verwachten van de oud-spits en zijn voorbeelden in het trainersvak.

Het eerste wat opvalt als je kijkt naar de trainerscarrière van Ruud van Nistelrooij is het gebrek aan ervaring bij een eredivisieclub of echte eerste divisieclub. De oud-spits is bezig aan zijn eerste jaar bij Jong PSV daarvoor was hij trainer bij lagere jeugdelftallen van de Eindhovense club.

In december gaf de Geffenaar al aan een eigen visie te hebben. “Natuurlijk moet je kijken naar wat voor materiaal je hebt maar ik heb wel een idee hoe voetbal idealiter gespeeld moet worden. Ik krijg daar ook alle vrijheid in. Ik kan op mijn eigen manier werken.”

Natuurlijk kan hij terugvallen op zijn ervaring als topvoetballer in de wereldtop. Van onder andere Bobby Robson en Alex Ferguson stak de Brabander veel op. “Hoe zij met kritiek om konden gaan is fascinerend. Dan stond er weer een vernietigend stuk in de krant en was ik bang dat ze in zak en as zaten. Maar ze kwamen onverstoorbaar op de club en stonden ons altijd vrolijk te woord.”

Daarnaast waren er ook trainers waar hij als voetballer al wist: hier wil ik niet van leren. Wie dat waren wilden de trainer toen niet zeggen.

Tot slot zal Ruud van Nistelrooij een goed uithangbord zijn voor de club. In zijn eerste jaar als eindverantwoordelijke voor Jong PSV is de oud-spits niet te betrappen op rare uitspraken of gekke capriolen langs de zijlijn. Wat dat betreft lijkt het allesomvattend een logische keuze. Al valt en staat alles natuurlijk met de prestaties op het veld.