Oppermachtige Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen

Een ijzersterke Mathieu van der Poel heeft woensdag Dwars door Vlaanderen gewonnen. In de sprint versloeg hij de Belg Tiesj Benoot. Van der Poel is zondag een van de grote favorieten voor wielerklassieker Ronde van Vlaanderen.

Zeventig kilometer voor het einde sloot VDP met onder anderen Benoot en Tom Pidcock aan bij de kopgroep. Zij werkten goed samen en wisten daardoor meervoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar van zich af te houden.

In de finale probeerden sommige renners weg te demarreren. Maar telkens smoorde Van der Poel die aanvallen in de kiem. Uiteindelijk wist hij vlak voor de finish weg te komen met Benoot. Van der Poel liet hem in de sprint ver achter zich.

Het is de tweede keer dat Van der Poel Dwars door Vlaanderen wint. Eerder deed hij dat in 2019.