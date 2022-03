Huizenkopers laten bouwtechnische keuring steeds vaker noodgedwongen zitten

Archieffoto: Karin Kamp

Het is een trend in de huizenmarkt: woningzoekers die bij hun bod noodgedwongen afzien van een bouwtechnische keuring, omdat ze anders bij voorbaat kansloos lijken. En dat kan soms voor nare situaties achteraf zorgen. "Ik was zo 15.000 euro verder."

Sven de Laet Geschreven door

Na een lange huizenjacht vonden Joshua en zijn vriendin eerder dit jaar een geschikt paleisje in Roosendaal. Na een positieve bezichtiging besloot het stel te bieden. "20.000 euro boven de vraagprijs."

"Ze vroegen of we ons bod nog wilden herzien."

Een paar dagen later ging de telefoon. "Was de makelaar. Die zei dat de verkoper geen keuze kon maken, omdat ons bod dicht bij dat van een ander lag. Ze vroegen of we ons voorstel nog wat wilden herzien en bijvoorbeeld van de bouwtechnische keuring af wilden stappen." Bij zo'n keuring kijkt een onafhankelijk bedrijf naar de staat van het huis. Mankeert er iets aan, dan kan de koper nog terugkomen op zijn besluit. En ook als er later verborgen gebreken aan het licht komen, sta je sterker wanneer je bij aankoop voor zo'n keuring hebt gekozen. Met die informatie in het achterhoofd, besloot Joshua vast te houden aan de voorwaarde. "Het was een huis uit de jaren negentig, dus het risico was relatief laag. Aan de andere kant: je weet maar nooit." En dus was de zure conclusie helder: "Dat huis werd niet van ons."

"Blijkt er wel iets mis te zijn, dan is het vaak niet met duizend euro opgelost."

Zo gaat het steeds vaker, merkt ook Maarten Grosfeld, voorzitter van NVM West-Brabant. En hoe frustrerend ook, hij geeft kopers als Joshua gelijk. "Persoonlijk vind ik het erg onverstandig om dit soort voorwaarden te laten schieten. Vaak zal zo'n keuring weinig opleveren. Maar blijkt er wel iets mis te zijn, dan is het vaak niet met duizend euro opgelost." Daar kan Irene Smans uit Breda over meepraten. Zij kocht een aantal jaar terug haar droomhuis in het centrum van Breda. "Bij mij lag het net wat anders. Ik had tijdens de bezichtiging een ingenieur bij me die alles checkte, waardoor het simpelweg niet nodig leek. Pas toen ik er eenmaal woonde kwamen er een hoop verborgen gebreken aan het licht."

"Overal kwamen lekkages, balken bleken rot en er zat vocht in de muren."