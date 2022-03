Wielrenner geraakt door deel van tractor dat afbreekt, man zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Wielrenner rijdt tegen deel van tractor dat afbreekt en raakt zwaargewond

Een wielrenner is woensdagavond zwaargewond geraakt, toen op de Oude Baan in Best de eg van een rijdende tractor afbrak. De man reed daar frontaal tegenaan en belandde onder het loodzware onderdeel, dat gebruikt wordt om de grond zaaiklaar te maken. Andere wielrenners bevrijdden hem door de eg van hem te tillen.

Sven de Laet Geschreven door

De man fietste rond tien voor zeven samen met andere wielrenners over de landweg, toen in tegengestelde richting de tractor aan kwam rijden. Op het moment dat de eg afbrak, stopte de tractor. Het onderdeel rolde door en raakte de wielrenner, die hem niet meer wist te ontwijken. Traumahelikopter

Al snel waren de brandweer, ambulances en politie er. Ook landde een traumahelikopter op een dichtbijgelegen weiland. De wielrenner is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Oude Baan is nog afgesloten. Een team met verkeersspecialisten van de politie onderzoekt hoe het ongeluk precies is gebeurd. De bestuurder van de tractor is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Voor de andere wielrenners is slachtofferhulp geregeld.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

