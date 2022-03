Wachten op privacy instellingen... Gedeputeerde Anne Marie Spierings open het energieloket in Etten-Leur Volgende Vorige 1/2 Verduurzamen, hoe dan? Etten-Leur heeft nu een heuse uitleg-winkel

Ze schieten inmiddels als paddenstoelen uit de grond: energieloketten. Mensen die hun huis willen verduurzamen, kunnen online bij zo'n loket hun vragen stellen. In Etten-Leur doen ze dat anders. Daar werd een heuse winkel geopend. "Voor vragen en uitleg en ook gewoon als je een lampje moet komen ruilen."

Veel mensen willen wel verduurzamen, maar weten niet goed hoe, vertelt Henny van der Straat. Hij is een van de vrijwilligers die de winkel bemannen. "Heel vaak hebben ze gewoon geen idee waar ze moeten beginnen." Ook Chris, Herman en Johan staan als vrijwilliger paraat. Ze hebben samen een hoop kennis in huis. Allemaal hebben ze een achtergrond in de techniek of elektrotechniek. En ze hebben nog iets gemeen: een groot hart voor de toekomst van de planeet. Die combinatie maakt ze de ideale gidsen richting een duurzaam huis. Henny: "Er zijn veel cowboys op de markt. Wij hebben maar één belang, namelijk dat de mensen die iets willen doen, ook iets gaan doen." De winkel is dan ook gevuld met lampjes, radiatorfolie, warmtepompen, zonnepanelen en waterontharders. Bezoekers kunnen in de winkel zien wat er op de markt is én hoe alles werkt.

Neem bijvoorbeeld de waterontharder. "Dat bespaart je niet alleen enorme boensessies op de kalkaanslag op de douchdeur", zegt Herman Lauret, "Maar ook gewoon geld. "Omdat er geen kalkaanslag meer om het element van de wasmachine gaat zitten, gaat het verwarmen veel sneller en dat scheelt dus weer geld." En dat is toch wat de mensen het liefste willen. Geld besparen. "Dat kan dus heel makkelijk, dat blijkt wel." Henny zwaait met een douchekop. "De waterbesparende douchekop. Dat is pas echt om te lachen. We hebben er 4500 geleverd aan huishoudens. Die besparen miljoenen liters water per jaar. Water dat dus ook niet hoeft te worden verwarmd. En ja, we hebben eerst verschillende douchekoppen getest hoor, het doucht heerlijk."

"Met de warmtepomp kun je overstappen, zonder helemáál over te stappen. Een slimme en betaalbare optie."