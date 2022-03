Lange files in ochtendspits door ongelukken op A16

Foto: Marjanka Meeuwissen.

Meerdere ongelukken op de A16 hebben donderdag voor lange files gezorgd vanuit Brabant richting de randstad. Op de Moerdijkbrug gebeurde in alle vroegte een ongeluk met meerdere auto’s, waardoor weggebruikers vanuit Breda richting Rotterdam een halfuur vertraging hadden. Later in de spits was er nog een ongeluk.

Door de drukte op de A16 was het ook druk op de A27. Ook op de A58 was het aansluiten door een ongeluk. Van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg-Centrum West en Best stond een halfuur file. Ook vanuit Den Bosch richting Utrecht was het druk. Dat zorgde voor een kwartier vertraging. Vanuit Venlo richting Eindhoven stond tussen Asten en Leenderheide staat 14 kilometer file. Weggebruikers moesten daar rekening houden met iets meer dan een kwartier vertraging. Het was drukker dan normaal, maar grote problemen in Brabant bleven uit. "Je ziet dat mensen voorzichtiger rijden en meer afstand houden dan normaal", zei Erwin de Hart van de ANWB.