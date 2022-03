Bijzondere nieuwe bewoners voor ZooParc in Overloon

Er komen in totaal vijf mhorrgazellen naar Overloon (foto: ZooParc Overloon).

Bijzondere nieuwe bewoners voor ZooParc: het dierenpark in Overloon verwelkomt binnenkort vijf mhorgazellen. Een zeldzame soort, waar er wereldwijd nog maar vijfhonderd van zijn. "We zijn blij dat we zo kunnen bijdragen aan het behoud van deze dieren."

Julia Kanters Geschreven door