Nergens stegen de huurprijzen zo hard als in Eindhoven

Meer vraag dan aanbod van huurhuizen in Eindhoven.

De huurprijs per vierkante meter is in de gemeente Eindhoven het hardst gestegen van alle gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Met eens stijging van 16,9 procent komt de gemiddelde huurprijs uit op 14,20 euro per vierkante meter. Dat komt met name door de vele expats in de regio Eindhoven.

In Brabant is huren 11,1 procent duurder geworden dan vorig jaar. Gemiddeld zijn we 12,55 euro kwijt voor een vierkante meter. Maar vooral in Eindhoven betaal je fors meer, daar ben je bijna 17 procent meer kwijt dan vorig jaar. Expats

Ngozi Okunde van makelaarsbedrijf Budget Housing in Eindhoven weet hoe het komt dat juist in Eindhoven de huurprijzen zo hard stijgen. Volgens Ngozi heeft het voornamelijk te maken met de toestroom van expats. “Een aantal grote bedrijven in de regio van Eindhoven, zoals bijvoorbeeld ASML, zijn afhankelijk van expats.” Door corona lag de toestroom van deze buitenlandse werknemers grotendeels stil, maar inmiddels trekt het aantal mensen dat vanuit het buitenland tijdelijk in de regio Eindhoven komt werken, weer aan. “Tijdens corona was de vraag voor woningen ook lager, er stond veel leeg”, zegt de makelaar. Maar nu alles nagenoeg weer op volle toeren draait, komen er weer meer expats deze kant op. “En de vraag naar woningen is dus ook weer toegenomen.” Bekijk hier hoe de huurprijzen in de rest van Nederland zijn gestegen: