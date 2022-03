Onbegrip en woede na brand in geliefd kapelletje in Westerhoven

Ontredderd zijn ze, de Westerhovense bezoekers die donderdag komen kijken naar de restanten van de afgebrande Sint Valentinuskapel. “De eerste reactie is verdriet en dan komt woede”, zegt André van Mierlo. “Maar we komen dit te boven, we gaan dit herstellen.”

Van het kapelletje aan de Loverensedijk is na de brand donderdagmiddag vooral het dak zwaar gehavend. De leistenen zijn op de grond gevallen en liggen tussen de plantjes die Irma van den Heuvel nog maar een week geleden heeft geplant. De jonge kapelmeester draagt onder het toeziend oog van de brandweer de kaarsenstandaard naar buiten. “Gelukkig hebben we het beeld van Sint Valentinus kunnen redden”, zegt ze.

Ook bij haar overheerst verdriet. Aangeslagen vertelt ze hoe ze sinds het overlijden van Lies Kuijlaars-Bos iedere ochtend de kapel opent. “Het is goed dat Lies dit niet heeft mee hoeven te maken”, constateert Irma. Lies Kuijlaars-Bos overleed eind vorig jaar aan corona. Ze was 89 jaar en werd door haar inzet voor de kapel gezien als de ‘moeder’ van de Valentinuskapel.

“Iedere ochtend breng ik een volle doos kaarsen naar binnen”, zegt Irma. “Die zijn altijd aan het einde van de dag op.” Ze zegt het om aan te geven hoe geliefd het kapelletje is. Dat weet ook André van Mierlo, bestuurslid van de Valentinusstichting en de oudste kapelmeester in Westerhoven. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen hier dagelijks komen”, weet hij. “Ze komen voor troost, maar ook als een koe moet kalven of voor steun bij een examen.”

"Het is verschrikkelijk. Je vraagt je af: waarom?"

Het kapelletje is na de oorlog gebouwd uit dankbaarheid en is daarom jaarlijks de plaats waar het einde van de oorlog herdacht wordt. "Die 4 mei viering gaan we dit jaar ook weer doen”, zegt André van Mierlo nadrukkelijk. “We laten ons niet weerhouden door externe krachten die dit om wat voor reden dan ook hebben veroorzaakt.” Hij kan er nog niet stellig over zijn maar, zegt hij: “Het lijkt erop dat de brand is aangestoken. Dat is verschrikkelijk en je vraagt je af: waarom?”

Hij is ervan overtuigd dat het goed komt met de Valentinuskapel. “Westerhoven zal laten zien hoe eendrachtig we zijn.”

Beelden van de brand in de kapel: