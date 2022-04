Guido verkoopt de watertoren van zijn overleden vriend: 'Zijn levenswerk'

De watertoren is 30 meter hoog (foto: Schep Makerlaardij). Er zijn veel trappen in de toren (foto: Schep Makerlaardij). De toren was het levenswerk van kunstenaar Marius (foto: Schep Makerlaardij). Volgende Vorige 1/3 De watertoren is 30 meter hoog (foto: Schep Makerlaardij).

Wonen in een dertig meter hoge watertoren: de inmiddels overleden kunstenaar Marius Dielemans deed het jarenlang en renoveerde de complete toren. Na zijn overlijden kocht goede vriend Guido Pallada de toren. Om het geliefde gebouw van zijn vriend een nieuw leven te geven, verkoopt Guido de bijzondere toren.

Evie Hendriks Geschreven door

De watertoren aan de Parrallelweg 127 bij het John F. Kennedyviaduct in Bergen op Zoom is niet te missen. Het monumentale pand uit 1899 werd van 2004 tot 2018 bewoond door de kunstenaar Marius Dielemans. "Het was zijn levenswerk", vertelt vriend Guido. "Hij heeft van een lege koker een bewoonbare toren gemaakt."

Op de begane grond zijn de materialen van Marius nog goed te zien (foto: Schep Makerlaardij).

Dat was een hele verbouwing. "Er was geen water, gas of elektriciteit. Nu zit er een badkamer, keukentje en verschillende etages in de toren." De verschillende etages zijn te bereiken via de grote houten trap die de kunstenaar ontworpen heeft voor de toren. "Je hoeft niet naar de sportschool als je in de watertoren woont, want er zijn genoeg trappen. Al zit er ook een werklift in de trap."

De trap is speciaal voor de toren ontworpen (foto: Schep Makerlaardij).

De badkamer is erg kleurijk (foto: Schep Makerlaardij).

Aan het interieur is te zien dat er een kunstenaar bezig is geweest. "Marius werkte met watervormen. Zo zijn er veel golvende vormen en druppels terug te zien in het interieur. Via de openingen die Marius maakte, valt veel licht binnen."

Het interieur is door de kunstenaar samengesteld (foto: Schep Makerlaardij).

De watervormen zijn goed terug te zien in het huis (foto: Schep Makerlaardij).

De toren moet nog goed onder handen worden genomen (foto: Schep Makerlaardij).

Toch is er nog veel werk aan de winkel voordat de toren bewoond kan worden. "Marius heeft de verbouwing helaas nooit af kunnen maken." In de zoektocht naar de juiste koper is de toren al een keer uit de verkoop gehaald, maar sinds een half jaar staat het gebouw weer op Funda.

De watertoren was een leegstaande koker (foto: Schep Makerlaardij).

Guido vraagt 625.000 euro voor de toren. "Ik zoek iemand die genoeg budget heeft om de toren onder handen te nemen. De toekomstige eigenaar mag er van maken wat hij of zij wil, zolang het maar niet leegstaat." Door de toren te verkopen hoopt Guido het project van zijn vriend een nieuw leven te geven. "Marius is op 64-jarige leeftijd veel te vroeg gestorven. Dit was helemaal zijn project."