Michael van Gerwen verliest in Premier League van hekkensluiter James Wade

Michael van Gerwen heeft donderdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. Nadat hij de afgelopen drie speelrondes de finale bereikte, ging het nu in de eerste wedstrijd van de avond meteen mis voor de darter uit Vlijmen. James Wade was met 6-2 te sterk.

Van Gerwen, die op het podium last leek te hebben van kou en veelvuldig in zijn handen aan het blazen was, was vooraf de absolute favoriet tegen Wade. De vijfvoudig Premier League-winnaar was de enige darter die in de eerste zeven speelrondes twee keer de winst pakte. Hekkensluiter Wade vloog er de laatste vier speeldagen iedere keer in de eerste ronde uit.

Maar die statistieken waren niet terug te zien op het podium. Voor MvG was het heel vaak net niet, terwijl Wade uiterst scherp was. Van Gerwen haalde eigenlijk geen moment het niveau dat hij de laatste weken juist weer aan wist te tikken.

Scorend was Mighty Mike niet goed, waardoor hij te weinig kansen kreeg om te winnen. En op de momenten dat hij wel op een dubbel mocht gooien, zat hij te vaak aan de verkeerde kant van het ijzer. Zo kwam Van Gerwen in de vijfde leg nog goed weg dat Wade zijn missers niet af wist te straffen en hij uiteindelijk met zijn zevende pijl op een dubbel op 2-3 in legs wist te komen. In totaal ging slechts vijftien procent van de pijlen op een dubbel raak.

Het had het moment van de wedstrijd kunnen zijn. In plaats van 1-4 werd het 2-3. Maar Wade was het goede gevoel door die verloren leg niet ineens kwijt, terwijl Van Gerwen er ondanks een mentale opkikker niet beter van ging gooien. Nadat hij zijn eigen leg wist te pakken, deed Wade zijn Nederlandse tegenstander vervolgens pijn door via bullseye een tweede break te pakken. Van Gerwen moest daardoor vier legs op rij winnen om niet na één wedstrijd klaar te zijn in Birmingham. Het lukte Van Gerwen niet, waardoor hij snel klaar was.

Van Gerwen ziet door de vroege uitschakeling de concurrentie dichterbij komen op de ranglijst. Volgende week is er weer een nieuwe kans. In Leeds begint de huidige nummer drie van de wereld dan met een wedstrijd tegen Gary Anderson.