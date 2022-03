Rinke ziet hoe man met auto het water inrijdt en duikt erachteraan

Rinke Sterkenburg (27) handelde snel toen hij donderdagmiddag aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart een man met zijn auto het water in zag rijden. Hij trok z’n schoenen uit en sprong het water in.

Hulpdiensten waren al snel ter plaatse, waaronder twee ambulances. De man leek volgens Rinke ‘wel in shock te zijn.’ “Hij heeft ook een flinke smakkerd gemaakt met de auto. We zagen dat er meteen iets moest gebeuren.”

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar. Het is verder niet bekend hoe hij eraan toe is.