Brandweerhonden en sexy co-arts bij bevalling: de leukste 1 aprilgrappen

Thijs assisteert in het kraambed. (Foto: Verloskundig Centrum Breda/Facebook)

Op je tellen passen vandaag, want het is 1 april. Misschien ben je er al ingetrapt met zogenaamde loszittende veters of zout in je koffie, maar ook bedrijven en instellingen trekken alles uit de kast. Een overzicht van de meest humoristische en idiote 1 aprilgrappen.

Lekkere co-assistent bij de bevalling

Hallo, zwangere dames. Dit is Thijs, student aan de Verloskunde Academie, en hij assisteert de komende tijd bij het Verloskundig Centrum in Breda bij de bevalling en in het kraambed. Velen kunnen de kennismaking met Thijs op Facebook wel waarderen. 'Jeetje waar was je in mijn tijd! Ik had Hans Worst met handen zo groot als kolenschoppen ??', schrijft Anita. En Errol meldt: 'Weg met de ruggenprik en de wee-opwekker met dokter Thijs een gegarandeerde ontsluiting van 0 naar 10 cm in een minuut meld je aan voor 1 april! Het kan niet gekker!'

Brandweerhonden gezocht!

Staat jouw hond stevig op zijn pootjes en heeft-ie een uitstekende neus? Dan kan hij zomaar de nieuwe held worden bij de brandweer van Dinteloord. Daar zoeken ze viervoeters die gevaarlijke stoffen kunnen opsporen, mensen in paniek gerust kunnen stellen en spulletjes aan kunnen geven als de vlammen uit het dak slaan. Hondje Pip werkt al voor de brandweer. Hij heeft zelfs zijn eigen pieper.

Baangarantie voor techneutjes van 0 tot 4 jaar

Bij Van Doren Engineers in Boekel zijn ze altijd op zoek naar technisch talent. Ook op 1 april. Het bedrijf in elektrotechniek en industriële automatisering trapt vandaag af met een speciale kidsclub voor kindjes van 0 tot 4 jaar. Kunnen ze al aardig timmeren en sleutelen? Dan heeft het jonge talent gegarandeerd een baan te pakken. Op Facebook wordt het initiatief omarmd. 'Superinitiatief!' en 'Jong geleerd, oud gedaan, geweldig.' Een enkeling draagt zelfs een kleintje voor.

Uniek pand te koop in Kaatsheuvel!

In Kaatsheuvel staat een schitterend pand te koop met veel potentie. 'Omgeven door groen, in een autoluwe straat, nabij station en restaurants.' Er is nog wel wat achterstallig onderhoud, meldt de makelaar, maar als je daar doorheen weet te kijken, dan heb je een parel te pakken, met flink wat geschiedenis. En iedereen in Nederland kent dit unieke object...

In het oranje voor de Koning en de Koningin

Bij basisschool De Boog in Eindhoven verwachten ze vandaag hoog bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen langs! En om dat te vieren moet iedereen natuurlijk wel in het oranje gekleed naar school komen. Ook moeten alle kinderen het Wilhelmus oefenen in de klas.

Revolutionaire Fog You-spray

Een unieke kans voor nieuwslezers. Het Brabantse camerabedrijf Frame Freaks heeft een speciale spray ontwikkeld waarbij tekst op de autocue zichtbaar wordt. Een vernuftig staaltje, dankzij technologisch gemanipuleerde aerosolen met ingebouwde nanoreflectoren. Inclusief een echte kikker!

