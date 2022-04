Huisdieren vergiftigd in park Mikkeldonk in Oss, meerdere honden ziek

Er heerst onrust onder hondenbezitters in de wijk Mikkeldonk in Oss. Na een bezoek aan het park daar zijn de afgelopen dagen meerdere honden ziek geworden.

In de struiken langs het voetpad aan de Wetering zouden de de honden iets giftigs hebben gegeten. Wat precies, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoeveel dieren ziek zijn geraakt De wijkraad waarschuwt buurtbewoners alert te zijn.

Alert

Dierenkliniek De Ruwaard in Oss heeft in ieder geval nog geen zieke dieren binnengekregen, laat een woordvoerster weten.

Ook hondentrimsalon Joyful, vlakbij het park, heeft nog geen verhalen van klanten hierover gehoord.