Bedrijventerreinen verduurzamen, hoe dan? Brabant trekt er 250.000 voor uit

Bedrijven die heel veel energie nodig hebben, of juist heel veel restwarmte produceren. We hebben er genoeg op de Brabantse bedrijventerreinen. Door slimmer te kijken wie wat nodig heeft en wat vooral niet, moeten die bedrijventerreinen veel duurzamer kunnen worden. De provincie Brabant geeft ruim 250.000 euro subsidie aan Ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland om dat in kaart te brengen.

Noord-Brabant heeft meer dan 600 bedrijventerreinen. 13 daarvan wil de provincie, samen met gemeenten en de bedrijven zelf, zo snel mogelijk aanpakken. Bedrijven op die terreinen zorgen voor veel energie- en materiaalverbruik. Samen zijn deze bedrijven goed voor 65% van het energieverbruik op alle Brabantse bedrijventerreinen.

Start op 4 bedrijventerreinen

Met de subsidie van de provincie start VNO-NCW Brabant-Zeeland bij de vier bedrijventerreinen waar in relatief korte tijd veel winst te behalen is. Het gaat hier om Haven- en Industrieterrein Moerdijk en de bedrijventerreinen Vosdonk in Etten-Leur, De Dubbelen/Amert in Veghel en De Hurk in Eindhoven.

Robert Jan ter Morsche is directeur van het bedrijf Ardagh. Een van de drie vestigingen in Brabant ligt op het industrieterrein Moerdijk. Daar wordt glazen verpakkingsmateriaal gemaakt voor de voedsel- en drankenindustrie. "We hebben een heel energie-intensief bedrijf. We willen dolgraag volledig draaien op groene energie, maar die moeten we dan wel kunnen inkopen. We moeten dus op zoek naar alternatieven."

Betere Samenwerking

Voorzitter Eric van Schagen van VNO-NCW hoopt dat betere samenwerking oplossingen kan bieden. "Bedrijventerreinen zijn groot. Wellicht ken je je buurman, maar daarna houdt het vaak wel op. We weten dus niet goed wie wat produceert en wie wat nodig heeft aan bijvoorbeeld energie."

Schaarste op het net speelt daarbij ook een rol. Vaak is het lastig om op een zonnige dag veel energie terug te leveren. Dan kan het dus een oplossing zijn om energie die over is te leveren aan een bedrijf op hetzelfde bedrijventerrein die dat goed kan gebruiken. "Ook moeten we kijken naar de opslag van energie. In accu's bijvoorbeeld. Dat moeten we ook gezamenlijk regelen per bedrijventerrein. Daar is een gezamenlijke inspanning voor nodig", zegt Van Schagen.

Klaar voor de toekomst

Hij benadrukt dat het geld van de provincie maar een fractie is van wat er nodig is. "We hopen dat ook gemeenten de noodzaak inzien en willen bijdragen. Daarbij moet je niet vergeten dat de bedrijven zelf het veelvoudige van dit bedrag moeten investeren om klaar te zijn voor de toekomst."

"Als provincie kunnen we veel willen, maar het zijn de bedrijven op de terreinen die het moeten doen", zegt gedeputeerde Erik Ronnes. "Dat VNO-NCW op de eerste vier bedrijventerreinen de kar gaat trekken, daar zijn we heel blij mee. Bedrijven hebben vaak een extra zetje nodig om met elkaar in gesprek te komen. Dit is een goede start."

13 Grote Oogst-terreinen in Brabant

In totaal gaat het bij het project Grote Oogst naast de vier eerder genoemde terreinen om Moleneind in Oss en De Rietvelden in ’s Hertogenbosch (Noordoost-Brabant). Daarnaast Hoogeind / BZOB in Helmond en Ekkersrijt in Son en Breugel (Zuidoost-Brabant). Verder Kraaiven / Vossenberg in Tilburg, Haven in Waalwijk en Loven in Tilburg (Midden-Brabant). En ten slotte Vijf Eiken in Oosterhout en Theodorushaven in Bergen op Zoom (West-Brabant).