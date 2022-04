In de meest versplinterde gemeente van Brabant is een coalitie dichtbij

Den Bosch is met zestien partijen in de gemeenteraad de meest versplinterde gemeente van Brabant. Toch lijkt het daar te lukken een coalitie te smeden. Verkenner Alexander Pechtold adviseert om dat met zes partijen te doen, zo laat hij weten in een brief aan de gemeenteraad.

De meeste partijen willen graag zes wethouders zien in het nieuwe college, daarom is een coalitie van zes partijen het meest voor de hand liggend, concludeert Pechtold. Pechtold was jarenlang fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor D66, de partij die in Den Bosch het grootst werd.

“Een zespartijencoalitie die bestaat uit D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA maakt de meeste kans om tot een daadkrachtig en stabiel college te komen”, schrijft Pechtold in zijn verslag.

In de gesprekken met de verschillende partijen is het hem opgevallen dat er bijna geen breekpunten werden genoemd. “Verschillen liggen vaak in de nuance en zijn bespreekbaar”, concludeert de verkenner.

Scherpte ontbreekt

Dat klinkt positief, maar het heeft ook een keerzijde, waarschuwt Pechtold. Het risico is dat het debat voortkabbelt en iedere concreetheid en scherpte wordt vermeden om maar niet buiten de boot te vallen in de gemeenteraad." En dat zou dan weer kunnen leiden tot 'minder concrete en scherpe uitkomsten'.

Hoewel Pechtold voor nu dus deze coalitie adviseert, geeft hij met het oog op dat 'kabbelen' wel direct een winstwaarschuwing af. "In een tijd waarin scherpe keuzes onvermijdelijk zijn, is het de vraag of dit voor de langere termijn een wenselijke werkwijze is."

De onderwerpen waar volgens Pechtold in ieder geval afspraken over moeten worden gemaakt in het nieuwe coalitieakkoord zijn:

klimaat en duurzaamheid,

woningbouw,

bereikbaarheid,

tegengaan van ongelijkheid,

veiligheid,

cultuur

Geld om plannen uit te voeren, zit er voldoende in de Bossche portemonnee, stelt Pechtold. Hij noemt de gemeente ‘financieel gezond' en zegt dat ze over ‘aanzienlijke reserves’ beschikken.

Dinsdag presenteert Pechtold zijn advies aan de gemeenteraad. Daarna kunnen de zes partijen bekijken of ze er samen uit kunnen komen in een coalitie. Pechtold geeft aan ook dat proces te kunnen en willen begeleiden.