Opgeleefde Ritsu Doan droomt hardop: ‘PSV gaat alles winnen'

Van dromen is nog nooit iemand slechter geworden en dus doet Ritsu Doan het hardop. Dat hij dit seizoen nog voetballer zou zijn van PSV had hij nooit verwacht. En nu is daar die unieke situatie: De Japanner kan met zijn ploeg nog drie prijzen pakken. En volgens Doan gaat dat lukken ook.

Volgens hem heerst er binnen de groep ook een bepaalde overtuiging dat alles mogelijk is. “De coach heeft toegewerkt naar dit moment. Hij heeft ontelbare keren aangegeven dat we in april in vorm moeten zijn. We zijn nu ook echt goed en we kunnen historie schrijven.”

“Ik wil alles winnen en we gaan alles winnen” zegt Doan vol overtuiging. “Ik zie het ook echt allemaal gebeuren. We zitten Ajax vol op de hielen, de bekerfinale is ‘maar’ 90 minuten en de Conference League begint ook steeds meer te leven.”

Dat Doan nog in Eindhoven voetbalt had niemand deze zomer aan zien komen, inclusief de speler zelf. De Japanner kende een moeizame periode na zijn overstap uit Groningen. Een uitleenbeurt aan Arminia Bielefeld deed wonderen, maar de aanvaller leek alsnog te gaan vertrekken totdat hij sprak met de trainer.

Wie de Japanner aanhoort zou spontaan zijn hypotheek in willen zetten op het kampioenschap van PSV, maar de aanvallend ingestelde voetballer komt nog wel met een kanttekening. “We zullen alles moeten winnen in de competitie. Zodra we één keer verliezen is het klaar.”

De Japanner vervolgt zijn verhaal. “Iedereen denkt dat Ajax onverslaanbaar is. Dat irriteert mij soms wel. Volgens mij hebben we inmiddels wel laten zien dat we een meer dan geduchte concurrent zijn.”

“Ik had aangegeven dat ik wilde vertrekken, maar toen volgde er een gesprek met de trainer. Hij gaf aan dat die mij nodig had en ik op veel speelminuten kon rekenen. Ik had toen twee opties, hem geloven of alsnog vertrekken. In de voetballerij is het lastig mensen te geloven. maar toch bleef ik. Daar ben ik heel blij mee."

Terwijl we de PSV’er spreken speelt het nationale team van Japan de laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie. Want naast het feit dat Doan droomt van Champions League voetbal met PSV, is er nog een ambitie: het WK.

“Ik ben nu niet geselecteerd. Daar baalde ik wel van. Maar het zou een grote eer zijn als ik met Japan mee mag naar het WK. Maar als ik moet kiezen, speel ik liever de Champions League met PSV.”