Graslanden en sportvelden beregenen met grondwater tijdelijk verboden

Sportvelden en graslanden mogen in het zuiden van Brabant niet meer met grondwater besproeid worden. Dat hebben de drie waterschappen in de regio besloten. De grondwaterstand is door de ‘extreem droge en zonnige’ maand maart te ver gezakt.

“Februari was nog kletsnat, maar door de vele zonuren, hoge temperaturen en nauwelijks regen in maart zakte de grondwaterpeilen razendsnel weg”, laten de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel weten.

Voorjaarsregeling

Het besluit komt niet uit de lucht vallen. Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen of graslanden vanaf dat moment beregend mogen worden met grondwater. Daarvoor kijken ze naar de actuele grondwaterstanden. Nu was die stand dus te laag. Daarom is er nu een ‘voorjaarsregeling’ van kracht tot 1 juni.

Die regeling houdt onder andere in dat er op veel plekken een onttrekkingsverbod geldt: je mag daar geen water oppompen uit beken of sloten. Maar ook niet uit zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen of andere waterpartijen. Besproeien van grasland, sportvelden of golfterreinen, mag dus niet zomaar meer met grondwater.

Uitzonderingen

Er gelden enkele uitzonderingen op deze voorjaarsregeling. Zo mag je nog wel vee van het water laten drinken of een brand blussen met oppervlaktewater. Akkerbouwgewassen, zoals bijvoorbeeld mais of groenten, vallen niet onder de regeling. Deze mogen, als dat nodig is, wel besproeid worden.

In de roodgekleurde delen geldt een verbod.