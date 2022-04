Verwarde man steelt politiebus en ramt politiewagens tijdens achtervolging

Op de Hulsdonksestraat in Roosendaal heeft een verwarde man vrijdagmiddag een politiebusje gestolen. Dat leidde rond twaalf uur tot een 'wilde achtervolging' waarbij er meerdere politiewagens werden geramd door de man.

De dollemansrit verliep onder andere via de A17 en A59. In Gorinchem kon de man worden gestopt en aangehouden.

'Dit is heel raar'

Bij tattooshop Tattoo 66 in de Hulsdonksestraat in Roosendaal waren ze getuige van het opvallende tafereel.

“Eén politiebus reed zonder zwaailichten en sirenes heel kort op de verkeerde kant van de weg. Die sneed een stukje af bij de rotonde. Daarachter reed een politiebusje met zwaailichten. Een klant zei al: dat klopt niet, dit is heel raar.”

Wat daarvoor gebeurde, kreeg de eigenaar van de tatoeagezaak niet mee. "Is-ie echt pas in Gorinchem gearresteerd?", zegt hij vol verbazing. "Dat heeft hij dan lang volgehouden..."

Helikopter

Het is nog onduidelijk hoe de man precies aan de wagen is gekomen. Er werd onder meer een politiehelikopter ingezet om de man. De politie doet verder onderzoek.

Op sociale media gaan beelden rond van de arrestatie.