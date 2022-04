Vrouw is verlamd na ernstig ongeluk, dronken bestuurder krijgt taakstraf

Een 24-jarige man uit Veghel die het ongeluk veroorzaakte waardoor een vrouw een dwarslaesie opliep, krijgt een taakstraf van 240 uur. Dat heeft de rechtbank bepaald. De man zat dronken achter het stuur en reed in Erp tegen een boom. Er zaten twee vrouwen bij hem in de auto, die raakten allebei zwaargewond.

De man was in juli 2020 op een feestje in Erp waar hij bier dronk en met vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol weer achter het stuur kroop van zijn nieuwe auto. Toen hij over het Looieind reed verloor hij macht over het stuur en botste tegen een boom, een elektriciteitshuisje en een lichtmast.

Nooit meer lopen

Er zaten twee jonge vrouwen bij hem in de auto. Een van hen liep een dwarslaesie op. Zij kan nooit meer lopen en zal haar studie, bijbaan en woning moeten opgeven, zo zegt de rechtbank. De andere vrouw raakte ook gewond, zij had een gebroken enkel, gescheurde pees en haar elleboog was uit de kom.

Niet alleen had de Veghelaar te veel gedronken, ook concludeerde de rechtbank dat hij te hard heeft gereden. Uit onderzoek blijkt dat de auto met minstens 73 kilometer per uur een boom raakte, op de weg geldt een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur.

Behalve de taakstraf krijgt de man ook een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en mag hij twee jaar niet autorijden.

LEES OOK: Vrouw (19) zwaargewond bij ernstig ongeluk in Erp, auto vloog uit de bocht