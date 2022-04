Veel twijfelgevallen bij PSV, al staat bijna iedereen 'gewoon' op het veld

Duitsers maken geen grappen, is een welbekende uitspraak. Maar toch leek het erop dat Roger Schmidt de pers en FC Twente, de tegenstander van zaterdag, wilde foppen. Tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd benoemde hij een hoop twijfelgevallen, maar tien minuten later stonden bijna al die twijfelgevallen gewoon op het veld.

Cody Gakpo raakte vlak voor de interlandbreak geblesseerd in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen. Hij ging even naar het Nederlands Elftal maar keerde al snel terug in Eindhoven. Hij deed vrijdagmiddag voor het eerst weer mee met de teamtraining. Net als Teze en Sangaré.

En dus is het nog lastig inschatten welke elf spelers aan de aftrap staan. Erick Gutiérrez keert morgenvroeg pas terug van zijn interlandverplichtingen maar het lijkt erop dat hij 's avonds gewoon kan spelen. "Gutiérrez is een Mexicaan. Die kan dat", vertelde Schmidt.

Het lijkt er dus op dat Schmidt een soort rookgordijn op wil trekken en vooral FC Twente niet wijzer wil maken. Ook over André Ramalho wilde de Duitse oefenmeester geen uitsluitsel geven. "Hij heeft nu een kleine week met de groep getraind. We beslissen later vandaag of we hem gaan gebruiken."

Zonder andere tegenstanders te kort te doen, heeft PSV nog maar twee echt lastige wedstrijden: de uitwedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord. Is de wedstrijd tegen Twente zaterdag cruciaal?

"Het is fijn dat we in deze fase van het seizoen nog cruciale wedstrijden hebben. Dat betekent dat we nog ergens voor strijden. Maar elke wedstrijd is in mijn ogen cruciaal. Zeker nu", vertelde Schmidt tegen de aanwezige pers.

De trainer benadrukt de bijzondere situatie van PSV: "Er zijn nog maar drie ploegen in Europa die drie prijzen kunnen pakken. Dat is speciaal."

Tot slot ging het uiteraard ook even over de aanstelling van Ruud van Nistelrooij. Volgens Schmidt de juiste keuze van de club. "Ik vind het een slimme zet. Als je iemand in de club hebt die past bij de identiteit en het ook goed doet bij Jong PSV, is de keuze snel gemaakt. Er is geen gouden regel om klaar te zijn voor het hoofdtrainerschap bij een topclub. Ruud moet gewoon zijn eigen ding doen."