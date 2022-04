Sam, Jelle en Julian starten beddenwinkel op Curaçao

Pas in de twintig, en nu al een eigen zaak in het buitenland. Het lukte broers Sam (21), Jelle (22) en hun neefje Julian Wijers (20) uit Breda. Ze zijn naar Curaçao geëmigreerd om bedden te verkopen. En als het aan hen ligt, slaapt het hele eiland binnenkort als een roosje.

Al snel kroop het ondernemersbloed waar het niet gaan kan. Maar even naar de andere kant van de wereld verhuizen, dat zat er voor Marieke niet in. Dus peilde ze eens voorzichtig bij zoonlief. "Ze appte of ik het niet wilde doen met mijn neven", vertelt Julian. Nou, dat leek hem wel wat. "En ook de andere jongens waren meteen enthousiast."

Maar hoe komen drie jonge twintigers toch terecht op Curaçao? "Het idee ontstond bij mijn tante Marieke" , legt Jelle uit in Brabant Vandaag. Zij runt samen met haar broer, de vader van Sam en Jelle, al jarenlang een beddenzaak in Breda. "En toevallig komt zij heel graag hier op het eiland. Alleen kwam ze er na een tijdje achter dat hier eigenlijk geen goede bedden te krijgen waren."

Een klein halfjaar later zit het trio op het zonovergoten eiland, helemaal klaar om hun zaak te openen. Appeltje eitje? "Nou, ik heb voor het vertrek naar Curaçao nog een flinke spoedcursus gehad", lacht Julian. "In het verleden heb ik wel wat ervaring opgedaan met klantcontacten onderhouden. Maar voor het daadwerkelijk draaiende houden van een winkel, zijn we behoorlijk bijgespijkerd."

Is het dan alleen hard werken? "Natuurlijk hoort feesten er ook bij op zo'n eiland", geeft Jelle toe. "Maar we nemen het super serieus. We willen dit een succes maken voor onze ouders." En de druk is hoog, want de jongens hebben een goede stok achter de deur. "Als dit niet lukt, moeten we natuurlijk gewoon terug naar Nederland."