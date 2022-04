NAC sluit roerige week af met doelpuntloos gelijkspel tegen Jong Ajax

Na de verrassende thuisnederlaag van vorige week, heeft FC Eindhoven zich vrijdagavond herpakt. Op bezoek bij FC Dordrecht won de ploeg van Rob Penders met 0-1. NAC Breda kwam in het Rat Verlegh Stadion niet verder dan 0-0 tegen Jong Ajax.

NAC Breda-Jong Ajax 0-0

In eigen huis heeft NAC Breda een roerige week niet af kunnen sluiten met een zege. Tegen Jong Ajax bleef de ploeg van Edwin de Graaf steken op een doelpuntloos gelijkspel.

Ruim anderhalve week geleden werd bekend dat de club zijn aandelen wil verkopen aan City Football Group, het bedrijf achter Manchester City. Bij fans zorgde dat nieuws voor veel onrust. Een overwinning op de Amsterdammers, waar Mo Ihattaren zijn rentree in het Nederlandse profvoetbal maakte, had de gemoederen wellicht iets kunnen bedaren.

FC Dordrecht-FC Eindhoven 0-1

Een week geleden ging FC Eindhoven in eigen huis verrassend met 1-2 onderuit tegen De Graafschap. Het was pas de eerste nederlaag van het jaar voor de Eindhovenaren. Op bezoek in Dordrecht leken de spelers van coach Penders zich al snel te herpakken. Al in de vijfde minuut kopte Joey Sleegers de bal binnen na een voorzet van Dahlhaus.

In het restant van de wedstrijd, wisten beide ploegen niet meer te scoren. Door de overwinning kruipt FC Eindhoven weer wat dichter naar de top drie, aangezien zowel Excelsior als FC Volendam vrijdag verloren.