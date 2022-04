Bewoners voorkomen flatbrand en blussen vuur met emmers en teiltjes water

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Alerte bewoners voorkomen flatbrand aan Brabantstraat in Oss

Bewoners van een flat aan de Brabantstraat in Oss hebben vrijdagnacht voorkomen dat er brand zou uitbreken in hun flat. Iemand had rond halftwee gezien dat een stapel oud papier vlak voor een van de portieken vlam had gevat. Dit oud papier stond daar omdat dit deze zaterdag zou worden opgehaald. Volgens de flatbewoners is de stapel oud papier zeker in brand gestoken.

Twee flatbewoners wachtten de komst van de brandweer niet af, schoven het brandende papier van het flatgebouw af. Ze pakten emmers en teiltjes water en blusten daarmee het vuur. Toch konden ze niet voorkomen dat de portiek met de brievenbussen behoorlijk beschadigd raakte. Tumult en lawaai

Bij de brand kwam behoorlijk wat rook vrij. "Die trok het flatgebouw in", vertelt een 112-correspondent. "De brandweer zette een grote ventilator in om die rook uit de portiekflat te krijgen." Vanwege al het tumult en lawaai werden ook andere bewoners van de flat wakker. Een van hen verplaatste het oud papier dat bij haar portiek stond in de hoop dat het op een andere plek minder schade zou veroorzaken als ook deze stapel vlam zou vatten. Volgens deze vrouw is er al langer sprake van onrust in de wijk.

De portiek van de flat in Oss raakte aanzienlijk beschadigd bij de brand (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).