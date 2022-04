Temperaturen gaan komende week omhoog, maar dat is niet alleen goed nieuws

Wie het wel een beetje heeft gehad met de kou van de afgelopen dagen, kan uitkijken naar komende week. Dan stijgen de temperaturen. Maar dit betekent niet alleen goed nieuws, waarschuwt Johnny Willemsen van Weerplaza.

"Het wordt wisselvallig", vertelde Johnny zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Maandag wordt een natte dag met behoorlijk wat wind en een temperatuur van zo'n 9 graden. De dagen daarna wordt het nog ietsje zachter met 10 of 11 graden met soms met wat zon, maar ook weer regen en wind. Vooral het eind van komende week ziet er nat uit."

Tweedeling boven Brabant

Wie blij wordt van de zon, moet het vooral van deze zaterdag en zondag hebben. "Deze zaterdag blijft het droog", liet Johnny op de radio weten. "Heel misschien dat iemand in het oosten van Brabant iets van een sneeuwvlokje ziet, maar dit mag geen naam hebben."

Volgens hem is er sprake van een tweedeling boven Brabant. "In het westen is het zaterdagochtend zonnig, maar richting Eindhoven en Helmond is het bewolkt. De scheidslijn loopt een beetje van het zuidwesten naar het noordoosten van Brabant. Ik denk dat het oosten 's middags ook nog wel even de zon zal zien."

'Dek gevoelige planten in de tuin af'

Hoe warm het wordt, hangt volgens Johnny ook af van die zon. "In Breda wordt het zo'n 7 graden en in Helmond en Eindhoven 5 of 6 graden. Daarbij waait een koud windje, dus voor het gevoel is het nog een paar graden kouder. Een warme jas en een sjaal is deze middag dus wel fijn."

Zaterdagnacht gaat het vriezen. "Behoorlijk ook. Ik denk -4 op veel plaatsen. Lokaal misschien zelfs matige vorst, -5 of -6. Zeker aan de grond. Heb je gevoelige planten in de tuin die al uitgelopen zijn, dan is het handig om die af te dekken."

Paar buitjes

De zondagochtend begint met veel zon. "De temperatuur zal rond negen uur boven het vriespunt uitkomen. In loop van de dag zullen vanuit het noorden een paar buitjes de provincie binnentrekken, maar die zullen niet heel veel voorstellen. Als er wat valt, denk ik dat dit regen zal zijn. Tussen die buien door zien we de zon weer en zal het een graad of 8 zijn."