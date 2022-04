Hardwell heeft veel geleerd van werkpauze en komt terug met nieuwe muziek

Dj Hardwell uit Breda beseft zich na zijn werkpauze van 3,5 jaar dat hij ten onder ging aan de hoge werkdruk. Volgens de vrienden van de 34-jarige Robbert van de Corput is hij na zijn sabbatical 'stukken leuker'. Dat vertelt de dj in het AD. Ook geeft hij een tipje van de sluier over zijn terugkomst in de muziekwereld.

Het leven van de Bredase artiest zag er de afgelopen jaren heel anders uit. Zo maakte hij geen lange vliegreizen meer voor optredens over de hele wereld. Zijn laatste optreden gaf Hardwell op het Amsterdam Dance Event in oktober 2018.

"Ik was meer Hardwell dan Robbert. Ik schrok daar heel erg van", vertelt hij in het AD. De werkpauze heeft Robbert goed gedaan volgens zijn vrienden. Zo is hij nu 'stukken leuker' en toont hij nu meer interesse in zijn omgeving.

Nieuw album

Ondanks dat veel mensen verwachtte dat de dj in een gat zou vallen tijdens zijn pauze heeft hij zich prima vermaakt met een lege agenda. Toch gaat die agenda aankomend jaar weer gevuld worden, want hij komt met een nieuw album inclusief wereldtournee.

Zondag maakte hij al een onverwachte comeback met een optreden in een livestream tijdens het Ultra Music Festival in Miami. In december treedt de dj weer op in de Ziggo Dome in Amsterdam en ook andere grote steden staan op de planning.

