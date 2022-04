Fietser opzettelijk aangereden bij verkeersruzie, bestuurder op de vlucht

Archieffoto.

Een 23-jarige fietser is vrijdagmiddag opzettelijk van achteren aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Jac van Vollenhovenstraat in Tilburg. De fietser en de bestuurder van de auto hadden onenigheid over een voorrangssituatie. De fietser raakte lichtgewond. De automobilist is doorgereden en nog niet gevonden.