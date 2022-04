PSV lijkt titel te kunnen vergeten na spektakelstuk tegen FC Twente: 3-3

De titelaspiraties van PSV kunnen zo goed als zeker in de ijskast. De Eindhovenaren speelden zaterdagavond met 3-3 gelijk bij FC Twente. Het gelijkspel was vooral te wijten aan het onthutsend zwakke begin en een blunderende doelman aan PSV-zijde. Eerder op de dag had koploper Ajax met 1-3 gewonnen bij FC Groningen.

Daarmee was het nog niet gedaan want de thuisploeg denderde door. Wederom Van Wolfswinkel werd na 19 minuten diep gestuurd. Hij faalde niet oog in oog met Drommel, waarbij je weer vraagtekens kon zetten bij het handelen van de ex-keeper van FC Twente.

Nog geen tien minuten later was het wel raak. Ricky van Wolfswinkel kon scoren nadat Drommel er wederom niet sterk uitzag bij het verlaten van zijn goal: 1-0 voor FC Twente.

Drommel in de fout Binnen vijf minuten leek FC Twente al op voorsprong te komen nadat PSV-keeper Joël Drommel mis had getast bij een voorzet. Toch kwamen de Eindhovenaren met de schrik vrij want voormalig PSV'er Joshua Brenet had de bal met de hand aangeraakt. Het was een eerste waarschuwing die niet serieus werd genomen door PSV.

Zelden kende een ploeg zo’n slechte start als PSV zaterdagavond in Enschede. Een gemiddelde vijfdeklasser zou nog beter beginnen aan de wedstrijd dan dat de formatie van Roger Schmidt deed. Na een halfuur keek ze al tegen een 3-0 achterstand aan. Toch werd het in Enschede een waar spektakelstuk vol spanning en alsnog een punt voor de nummer twee van de Eredivisie.

Nog voordat er een halfuur gespeeld was werd het zelfs 3-0 voor FC Twente. Michel Vlap kon een voorzet in open doel scoren. De totstandkoming van deze treffer liet heel duidelijk zien dat PSV zaterdag meer weg had van los zand dan van een voetbalelftal.

PSV eindelijk wakker

Nadat het uitvak nog maar eens zong ‘PSV wakker worden’, gebeurde dat op het veld pas na een halfuur. De Twentse storm was gaan liggen en de bezoekers konden iets beter in hun spel komen. Dat leidde tot een aansluitingstreffer in de 35e minuut. Joey Veerman schoot van afstand raak.

Vrij kort na rust kwam daar een tweede Eindhovense treffer bij. De ingevallen Cody Gakpo bracht PSV volledig terug in de wedstrijd met een mooi afstandsschot. Met nog meer dan 35 minuten te spelen was er nog alles mogelijk voor PSV om in de titelrace te blijven.

Waar spektakelstuk

Er gebeurde in de tweede helft heel veel. Gakpo leek ook de 3-3 te maken, maar hij stond buitenspel. Noni Madueke miste een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker en aan de andere kant raakte Vlap de lat bij dé kans om het duel toch in Twents voordeel te kunnen beslissen.

De wedstrijd in De Grolsch Veste was een echt spektakelstuk met ook opstootjes en bovenal een heerlijke sfeer op de tribunes. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trok zes gele kaarten: drie voor FC Twente, drie voor PSV.

Het thuispubliek klapte onder meer de handen stuk voor een zoveelste uitstekende redding van Lars Unnerstall, de oud-doelman van PSV. De Duitser was bijna de gehele wedstrijd niet te passeren en leek de held van Enschede te worden totdat ook hij blunderde. In de extra tijd greep hij mis bij het uitkomen waardoor Olivier Boscagli de 3-3 binnen kon koppen. Beide ploegen bleven jagen op de winst, maar gescoord werd er niet meer.

Titelrace beslist?

Door het gelijkspel in Enschede kan PSV de titel zo goed als zeker vergeten. Het gat tussen Ajax en PSV is vier punten. Hierdoor mogen de Amsterdammers zelfs nog één keer verliezen in de laatste zes wedstrijden. Daarnaast zou PSV ook alles moeten winnen, met onder meer nog een bezoek aan Feyenoord op de rol.

De tweede plek lijkt niet meer in gevaar te komen waardoor de focus vooral kan op de bekerfinale en het vervolg in de Conference League. De titel lijkt in ieder geval uit zicht.