Willem II mocht lang hopen op een punt, maar verliest toch bij Feyenoord

Willem II heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op bezoek bij Feyenoord. In De Kuip mocht de ploeg van trainer Kevin Hofland daar nog best lang op hopen, ondanks dat het duidelijk de mindere partij was. Het duurde tot halverwege de tweede helft voor de eerste goal viel, uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 2-0.

Hofland zorgde met zijn basisploeg voor de nodige verbazing bij de fans van Willem II. De basisplaatsen voor Miquel Nelom en Godfried Roemeratoe waren opvallend, vooral omdat spelers als Daniel Crowley, Pol Llonch en Mats Köhlert op de bank zaten.

Na negen seconden was het meteen schrikken voor de ruim zevenhonderd meegereisde Tilburgse fans, het was Dessers die met een schot meteen voor gevaar zorgde. Het was het begin van een stormloop richting het doel van Timon Wellenreuther. De Duitse goalie zorgde er - samen met de onzorgvuldigheid van de thuisploeg - voor dat het bij rust nog 0-0 stond. Achttien doelpogingen werden er gedaan door Feyenoord, maar het merendeel vloog richting tweede ring. De keren dat de Rotterdammers wel op doel wisten te schieten, deed Wellenreuther waar hij voor onder de lat staat: de bal tegenhouden.

Hofland greep in de rust wel in. Zijn ploeg wist helemaal niets in te brengen tegen de aanvalsdrift van Feeyenoord. Nul keer werd er geschoten. Willem II kwam eigenlijk niet eens in de buurt van een positie waarbij het na kon denken om te schieten. Met Crowley en Köhlert als vervangers van Nelom en Roemeratoe bracht Hofland meer voetbal in de ploeg. Dat was ook direct terug te zien op het veld. In de eerste helft was Willem II de bal zodra het die in bezit kreeg meteen weer kwijt. In de tweede helft had het vaker de bal en speelde het zelfs met regelmaat op de helft van Feyenoord.

Openingstreffer

Op het moment dat de Willem II-fans - die in het stadion op de tribune wel duidelijk de betere partij waren - voorzichtig gingen hopen op een punt of zelfs meer, sloeg Feyenoord alsnog toe. Halverwege de tweede was het Luis Sinesterra die met een schuiver in de korte hoek de bal langs Wellenreuther werkte. De goalie zorgde er tien minuten voor tijd voor dat het geen 2-0 werd en het daardoor qua stand in ieder geval nog even spannend bleef, oog in oog met Bryan Linssen bleef hij rustig en voorkwam hij een bijna zekere treffer.

Drie minuten voor tijd was Freek Heerkens heel dicht bij de gelijkmaker. Door paniek in de Feyenoord-defensie kreeg de als middenvelder spelende verdediger ineens een enorme kans. Zijn schot werd gekraakt. Het was de eerste echte doelpoging van de Tricolores. En ook meteen de laatste.

Beslissing

In de absolute slotfase probeerde Willem II nog wel druk te zetten richting het doel van Feyenoord-goalie Ofir Marciano, maar gevaarlijk wist het niet meer te worden. In de zoektocht naar een kans kwam Feyenoord er in blessuretijd nog een keer snel uit, het was Linssen die Wellenreuther omspeelde en de bal in het lege doel wist te schieten. De invaller bepaalde de eindstand op 2-0.