BBQ valt om, bovenverdieping door brand verwoest in centrum Den Bosch

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

In de Minderbroedersstraat in Den Bosch is zaterdag aan het begin van de avond een bovenverdieping van een huis door brand verwoest. Dat gebeurde nadat er rond kwart voor zeven op het balkon een BBQ was omgevallen. Het vuur is daarna overgeslagen naar de rest van de verdieping. De drie barbecueënde mensen konden zich op tijd in veiligheid brengen.

Het pand ligt in het centrum van de stad. Meerdere bluswagens waren bij de brand en de omgeving was afgezet. Het vuur is inmiddels onder controle. Volgens een 112-correspondent zijn in de omgeving van het brandende pand enkele horecagelegenheden tijdelijk ontruimd. De bovenverdieping is zwaar beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.