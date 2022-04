RKC vecht zich naar punt tegen FC Utrecht, Michiel Kramer weer goud waard

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond een punt overgehouden aan het thuisduel met FC Utrecht. Lange tijd leek de ploeg van trainer Joseph Oosting te gaan verliezen. Totdat Michiel Kramer in de blessuretijd plotseling de gelijkmaker binnenkopte.

Alexander Buttner legde een vrije trap panklaar op het hoofd van Michiel Kramer. FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer kon in eerste instantie redding brengen. Maar in de rebound stond Meulensteen op de juiste plek om de bal binnen te koppen.

De punten zijn hard nodig, want een zege zou RKC dichter bij handhaving brengen. Dankzij diverse acties tijdens de kaartverkoop zat het stadion nagenoeg vol. De sfeer in Waalwijk zat er goed in. Wat ook goed was, was de start van RKC. De eerste kans ging er direct in.

Saillant detail: de VAR van dienst, Sander van der Eijk, speelde vorig seizoen ook een hoofdrol bij dit affiche. In de slotfase kende hij FC Utrecht een onterechte penalty toe, waardoor RKC het duel verloor.

Achterstand

RKC en Utrecht deden in de openingsfase weinig onder voor elkaar. Na twintig minuten werden de bezoekers gevaarlijker. Dat resulteerde in wat kleine kansjes en even later een doelpunt in de 34ste minuut.

De bezoekers konden snel counteren na een Waalwijkse corner. De bal kwam uit bij Quinten Timber, die hem vervolgens kiezelhard tegen de touwen roste. Even later ontsnapte de Waalwijkers aan een grotere achterstand. Willem Janssen scoorde, maar de FC Utrecht-aanvoerder stond buitenspel. RKC moest aan de bak na de rust.

Weinig spektakel

In de eerste helft gebeurde er best veel. Dat was in de tweede helft een heel ander verhaal. Grote kansen voor zowel RKC als Utrecht bleven uit. De bezoekers kwamen wat vaker voor het doel, maar creëerden geen grote kansen. RKC wilde wel, maar er lukte weinig. De kansen waren schaars na de rust voor de thuisploeg.

'Alles of niets', scandeerde de fanatieke aanhang van de Waalwijkers. Joseph Oosting wisselde aanvallend door Roy Kuijpers erin te brengen voor Vurnon Anita. RKC voerde de druk wel op, maar kwam maar niet door de Utrechtse verdediging heen. In de tegenstoot lag er behoorlijk veel ruimte voor een tweede Utrechtse treffer.

Toch nog een punt

RKC mocht niet klagen dat FC Utrecht ze in de wedstrijd hield. Want kort nadat FC Utrecht een gigantische kans verprutste, was Kuijpers heel dicht bij de gelijkmaker. De gelijkmaker viel even later alsnog. Een afgeslagen corner werd opnieuw voorgebracht, op het hoofd van spits Michiel Kramer. Via de paal viel hij in het Utrechtse doel.

Zo kon RKC in de blessuretijd toch nog een puntje afsnoepen van de nummer zeven van de ranglijst. Het was een van de weinige kansen van de tweede helft. Maar daar deed niemand moeilijk over in Waalwijk.

Dit punt zorgt ervoor dat RKC op 28 punten komt. De ploeg loopt hierdoor ietsjes uit op de concurrenten, die wel nog in actie komen dit weekend.

Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen PSV.