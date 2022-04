Rachel Hazes over breuk met Klaas Otto: 'Jammer dat het zo gelopen is'

Klaas Otto en Rachel Hazes toen ze nog samen waren (foto: Instagram).

Sinds zaterdag is de relatie van Rachel Hazes en Klaas Otto officieel afgelopen. Op vrijdagavond werden de instagramvolgers van Klaas Otto al verrast door een foto die hij had geplaatst met zijn ex-vriendin Gracia. Otto zou dus nu weer bij zijn ex vriendin zijn.

Julia Kanters Geschreven door

“We hebben het echt heel leuk gehad”, zegt Rachel Hazes tegen Shownieuws. Ze laat weten dat ze na de kortstondige relatie van twee weken als vrienden uit elkaar gaan. "Helaas hebben externe factoren, met de nadruk op ex, er toch voor gezorgd dat we in goed overleg hebben besloten om als goede vrienden uit elkaar te gaan."

"Ik gun hem al het geluk in de toekomst."

Dat Otto vrijdag al hintte op een breuk, is voor Hazes niet een rede tot woede. “Jammer dat het zo gelopen is, maar hij zal alsnog altijd bijzonder voor mij zijn. No hard feelings naar hem toe. Ik gun hem al het geluk in de toekomst”, vertelt Hazes. Hazes laat weten dat ze die ‘fijne tijd' met Klaas Otto vooral koestert, maar dat ze nu weer snel overgaat naar de orde van de dag. Heel lang treuren doet de dame niet. “Daar is mijn leven te leuk en mooi voor”, zegt ze. “Met alle lieve en leuke mensen waar ik het zo gezellig mee heb.”