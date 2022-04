Lovende reacties op Nikkie als televisiepresentatrice: 'Verfrissend'

Presentatrice Nikkie de Jager tijdens De Enige Echte ( foto: Nikkietutorials/Instagram)

Nikkie de Jager heeft zaterdagavond haar eerste grote televisieprogramma mogen presenteren. Het RTL 4-programma De Enige Echte is in totaal door een kleine 800.000 mensen bekeken. Ondanks de voor RTL wat mindere kijkcijfers op dat tijdstip, valt de presentatrice zelf zeker in de smaak.

Julia Kanters Geschreven door

In De Enige Echte voeren enkele bekende Nederlanders allemaal een act op waarop zij wekenlang geoefend hebben. De BN’ers doen dit samen met mensen die deze act al onder de knie hebben. Allemaal hebben ze een masker op van de BN’er die de act uitvoert. Aan de jury is het om te raden achter welk masker de bekende Nederlander zit.

"Natuurtalent."

Op meerdere sociale media kanalen spreken de kijkers alleen maar lovend over de nieuwe presentatrice Nikkie de Jager. De YouTube-ster zou ‘verfrissend’ zijn en echt een ‘natuurtalent’. Zij zou het programma echt maken en is ze bij sommige kijkers zelfs het enige positieve deel zijn van de familiezender. Verschillende mensen noemen het format namelijk ‘saai’, 'overdreven' en 'slecht geacteerd'. Ook de maskers van het programma staan in de aandacht. Deze zouden aan de enge kant zijn. Of en wanneer De Enige Echte een vervolg krijgt, wordt later duidelijk. LEES OOK: Nikkie de Jager wilde geen eigen talkshow: 'Die hebben we al genoeg'

