Fotograaf Piet den Blanken (71) overleden in Guatemala

Piet den Blanken

Fotojournalist Piet den Blanken uit Breda is maandag op 71-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Guatemala. Dit was tijdens zijn reis door Latijns-Amerika. Hier werd hij een maand geleden ziek. Uiteindelijk is hij in het bijzijn van zijn zoon overleden.

Julia Kanters Geschreven door

Den Blanken stond vooral bekend om zijn bijzondere foto’s die zijn gemaakt over onrecht. Zo schoot hij talloze plaatjes van bijzondere verhalen over heel de wereld. Toch was de liefde van Den Blanken voor Latijns-Amerika het grootst. Hier heeft hij dan ook meerdere fotoseries gemaakt. Een van die fotoseries heet ‘mama is ziek’. Door Piet gekozen als zijn mooiste werk. Een serie over Ivania Brooks uit Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Een verhaal over een moeder van vier kinderen die in de prostitutie zat om te kunnen overleven. Den Blanken zag haar toen die tijd regelmatig. De vrouw is uiteindelijk op 33 jarige leeftijd overleden.

Ivania Brooks bleef optimistisch (foto: Piet den Blanken).