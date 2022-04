Tilburger (25) opeens de coach van VfL Wolfsburg: 'Ik ga ervan genieten'

Vincent Heilmann zit normaal gesproken 'gewoon' als assistent-trainer op de bank bij VfL Wolfsburg. Het kan raar lopen: zondag leidt hij zowaar een wedstrijd van de Duitse Bundesliga-ploeg en dat op 25-jarige leeftijd. "Ik ga ervan genieten", zegt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

Heilmann is de assistent-trainer, maar omdat hoofdtrainer Florian Kohfeldt en de eerste assistent Michael Frontzeck niet aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd (respectievelijk uitgeschakeld door corona en een operatie), is het nu aan de Tilburger om het team te leiden. Zijn ploeg speelt zondagmiddag vanaf halfvier tegen Augsburg.

'Geen eigen keuzes'

De afgelopen week leidde hij al de trainingen. "Dat was erg mooi. Ik heb een hele leuke week gehad. Maar ja, de hoofdtrainer is er natuurlijk ook nog altijd bij betrokken. Het is niet alsof ik nu eigen keuzes maak en zelf mag beslissen."

Heilmann probeert dus vooral nuchter te blijven onder zijn debuut. "Ik kreeg maandag te horen dat de coach positief was. Toen ben ik al na gaan denken over de wedstrijd. Ik ga ervan genieten, maar het belangrijkste is dat we drie punten pakken."

'Geen probleem geweest'

Volgens Heilmann verandert er dan ook niet veel voor hem. Hij had immers al een relatie met veel spelers, omdat hij assistent is. "De spelers respecteren me. Ze vertrouwen me. Dat is absoluut geen probleem geweest de afgelopen week."