Reinier Robbemond terug bij Willem II als vervanger Denny Landzaat

Reinier Robbemond, hier nog bij De Graafschap (foto: ANP / Jeroen Putmans).

Reinier Robbemond keert terug in Tilburg bij Willem II. De 50-jarige Robbemond vervangt de vertrokken assistent Denny Landzaat in de technische staf van hoofdtrainer Kevin Hofland. Landzaat gaat John van den Brom assisteren in Saudi-Arabië bij Al-Taawon.

