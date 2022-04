Brian Bogers voor het eerst op het podium in de MXGP: 'Ik ben sprakeloos'

Motorcrosser Brian Bogers heeft voor het eerst het podium van een grand prix in de MXGP gehaald. De 25-jarige Eindhovenaar eindigde in de Grote Prijs van Portugal als derde na een tweede plaats in de eerste manche en een vierde plaats in de tweede race. De zege ging naar de Spanjaard Jorge Prado, die de eerste manche had gewonnen en daarna tweede werd.

De Sloveen Tim Gajser won de tweede manche. Bogers bleef met zijn derde plaats Glenn Coldenhoff uit Oss net voor. Hij eindigde na een vierde en derde plaats als vierde.

"Ik ben sprakeloos", zei Bogers. "Het was zo'n lange weg om tot hier te komen en nu ben ik eindelijk als derde geëindigd." In het wereldkampioenschap staat Bogers achtste met 97 punten. Coldenhoff staat vijfde met 109 punten. Gajser gaat aan de leiding met 186 punten, 21 meer dan Prado.

Het was een sterke comeback van Bogers, die twee weken geleden de Grote Prijs van Argentinië nog moest overslaan vanwege een schouderblessure. Hij eindigde daarvoor in de Grote Prijs van Lombardije al als vierde. Jeffrey Herlings is er ook in Portugal niet bij. De regerend wereldkampioen is nog altijd niet volledig hersteld van een voetblessure. De Grote Prijs van Portugal is de vierde race in het WK.

Kay de Wolf naast het podium

Kay de Wolf uit Eersel eindigde in de Grote Prijs van Portugal in de MX2 net naast het podium. Na een derde plaats in de eerste manche, werd de 17-jarige zesde in de tweede race. De crosser van Husqvarna viel twee weken geleden tijdens de Grote Prijs van Argentinië nog uit met een blessure, maar was op tijd hersteld om deel te nemen aan de races op het stoffige circuit van Agueda.