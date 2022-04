Motorcrosser Brian Bogers tweede in eerste manche GP Portugal

Motorcrosser Brian Bogers kan zich dit seizoen meten met de besten in de MXGP. De 25-jarige Eindhovenaar eindigde in de eerste manche van de Grote Prijs van Portugal als tweede. De coureur moest op zijn Husqvarna alleen de Spanjaard Jorge Prado (GasGas) voor zich dulden.

Bogers wist nog net de Sloveense WK-leider Tim Gajser (Honda) voor te blijven. Glenn Coldenhoff (Yamaha) uit Oss kwam als vierde over de finish.Het was een sterke comeback van Bogers, die twee weken geleden de Grote Prijs van Argentinië nog moest overslaan vanwege een schouderblessure. Hij eindigde daarvoor in de Grote Prijs van Lombardije al als vierde.

Jeffrey Herlings is er ook in Portugal niet bij. De regerend wereldkampioen is nog altijd niet volledig hersteld van een voetblessure. De Grote Prijs van Portugal is de vierde race in het WK.

Kay de Wolf derde

Kay de Wolf eindigde in de eerste manche van de lichte klasse MX2 als derde achter de Fransman Tom Vialle en de Deen Mikkel Haarup. Het was al de derde podiumplek voor de 17-jarige crosser uit Eersel in dit seizoen. Twee weken geleden viel hij tijdens de Grote Prijs van Argentinië nog uit met een blessure. De Wolf van Husqvarna was echter op tijd hersteld om deel te nemen aan de races op het stoffige circuit van Agueda.