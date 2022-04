Vraag naar stroom rond Eindhoven rijst de pan uit, Enexis waarschuwt

De vraag naar elektriciteit blijft maar groeien. In delen van Eindhoven, Veldhoven en de Kempen leidt dat inmiddels tot een grote krapte op het elektriciteitsnetwerk. We gebruiken gewoon te veel stroom. Uitbreiding van het net gaat nog jaren duren. Bedrijven die meer stroom willen afnemen omdat ze bijvoorbeeld willen verduurzamen of uitbreiden hebben binnenkort het nakijken.

Een formele waarschuwing. Zo noemt Tim van Ham van Enexis het. "We hebben in het gebied nog maar een beetje ruimte op het net. Nieuwe aanvragen voor grootverbruik kunnen we niet meer zomaar kwijt." Dat kan dus gevolgen hebben voor bedrijven die veel stroom verbruiken en een nieuwe of een extra aansluiting nodig hebben.

De toegang tot het elektriciteitsnetwerk was altijd een gegeven. De vanzelfsprekendheid is daar nu vanaf zo lijkt het. "De vraag groeit inmiddels zo snel, dat de netten dat niet altijd meer kunnen faciliteren. Elektrisch rijden, warmtepompen en bedrijven die meer stroom vragen omdat zij bijvoorbeeld van het gas af gaan. De maximale grens is bijna bereikt."

De problemen van de schaarste liggen bij de hoogspanningsstations in Eindhoven-West en Hapert. Op dit moment is daar nog maar beperkte capaciteit beschikbaar: respectievelijk 5 en 8 megawatt (MW), op een totaal van 79 en 75 MW. Het uitbreiden van de capaciteit is een traject van jaren. Die uitbreiding is al wel gestart, maar voorlopig nog niet klaar. Dat kan in Eindhoven-West nog wel tot 2028 duren. Bedrijven die al een bestaande aansluiting hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. Het wordt echt penibel voor nieuwe bedrijven of bedrijven met grote uitbreidingsplannen.

De enorme schaarste in dit gebied is ook een flinke hobbel voor de duurzaamheidsplannen van de provincie. "We verwachten dat dit vooral gevolgen heeft voor de industrie die wil overschakelen van gas naar elektra. Daarom moeten de investeringen in het elektriciteitsnetwerk van zowel Enexis als TenneT worden versneld", zegt Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie.